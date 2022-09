“Mi molestavano sul set ma sono rimasta zitta per paura”, le accuse (dopo anni) dell’attrice Constance Wu

Ancora un caso di molestie sessuali a Hollywood. Questa volta, a rivelare cosa accadeva nel dietro le quinte di uno show di successo degli ultimi anni, la sit-com Fresh Off the Boat, è stata la sua protagonista Constance Wu. L'attrice, oggi quarantenne, ha, infatti, svelato, a distanza di anni, di aver subito molestie sessuali da un membro senior del team di produzione della serie a cui lavorava e che andava in onda sul canale americano ABC. L'attrice, infatti, ha mosso dure accuse nei confronti di questo produttore che, quando lei aveva 30 anni ed era stata letteralmente "tuffata" nel mondo di Hollywood, l'avrebbe sessualmente molestata. Lei, però, per tanti anni è rimasta in silenzio per paura di perdere il lavoro. Oggi che è una donna adulta e quella paura non ce l'ha più, ha deciso di dire tutta la verità sulla sua traumatica esperienza con la sit-com Fresh Off the Boat e nel suo recente libro autobiografico ha parlato di molestie sessuali e controllo da parte di questo produttore che, nel 2015, le diceva cosa doveva indossare, pretendeva la gestione delle sue questioni commerciali e le metteva le mani sulle cosce.

"Fresh Off the Boat è stato il mio primo programma televisivo in assoluto" - ha detto la Wu in merito al tema - “Sono stata gettata in questo mondo. Non ho genitori nel settore. E poiché avevo 30 anni la gente pensava che sapessi cosa stavo facendo ma non era cosi. Questa cosa mi ha reso paranoica e profondamente imbarazzata per me stessa”.

L'attrice, che nella serie interpretava la matriarca Jessica Huang, ha svelato anche dettagli più intimi sulle violenze parlando di "mani sulle cosce e mani che sfioravano l'inguine" e, oggi, ha deciso di parlare e denunciare questo comportamento comune, purtroppo, a tante donne nel mondo di Hollywood.

“Ho tenuto la bocca chiusa per molto tempo riguardo a molte molestie sessuali e intimidazioni che ho ricevuto nelle prime due stagioni dello show perché all'epoca la serie era un successo e temevo di perdere il lavoro. Ho iniziato a dire "no" alle molestie solo dopo, quando la paura di perdere il lavoro non c'era più ma non ho parlato pubblicamente, fino a oggi, per vergogna, non volevo macchiare la reputazione di questo produttore asiatico-americano, non devo macchiare la reputazione dello spettacolo, ma oggi la penso diversamente".