Fabrizio Corna torna a parlare di Blasi: "Ilary ha tradito Totti anche con un ex ballerino di Amici"

Fabrizio Corona è tornato a parlare del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L'ex paparazzo ha prima pubblicato un video in cui lui racconta di come siano state dette, da entrambe le parti, molte bugie, di come Totti abbia sempre tradito Blasi e di come lei si sia fatta sempre andare bene tutto. Ma a tradire non sarebbe stato solo l'ex calciatore, ma anche la presentatrice.

I tradimenti sarebbero stati molteplici e Corona torna a fare il nome di un ballerino, ex volto di Amici, che già nel 2022 aveva affollato il gossip. "Iary Blasi avrebbe tradito Totti con Alessio La Padula, ancor prima del ragazzo del caffè (in questo punto fa riferimento a quanto raccontato da Blasi nel docufilm Unica, in cui parla del caffè bevuto con un uomo insieme alla sua amica Alessia Solidani, ndr) di cui domani vi diremo nome e cognome, raccontando la storia che si cela dietro".

"Ilary Blasi durante le riprese del programma Star in the star (in cui La Padula ballava, ndr) avrebbe avuto un flirt con il cantante e ballerino Alessio la Padula proveniente dal talent show Amici di Maria De Filippi. La notizia - si legge ancora su Dillinger News - era stata data già da Fabrizio Corona nel 2022, ma il ballerino aveva smentito attraverso una storia Instagram. Peccato che la sua smentita è identica a quella di Totti con Noemi (ovvero fasulla, ndr)".

Come fonti citano direttamente il ballerino e alcuni amici di La Padula: "Corona è un amico intimo dei paesani di Alessio, ed è proprio grazie ai suoi amici 'particolari' che è venuto a conoscenza di questi dettagli, in quanto gli hanno fatto vedere la documentazione con tanto di prove audio".

"Lo stesso Fabrizio, nell’estate del 2022 aveva incontrato Alessio nella palestra di un famoso hotel a Poltu Quatu, e mentre scherzava e rideva col Fabrizio, ironizzava sul tradimento di Ilary fatto proprio con lui. Tutto si aspettava tranne che Corona, poi lo avrebbe raccontato tramite il suo profilo provvisorio", si legge infine. Come già spiegato La Padula aveva smentito il legame tanto discusso con Blasi con una storia Instagram.