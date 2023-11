Corona smaschera Belen e il matrimonio con Elio: "Vi prende per il c**o"

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni presto sposi? Non sembrano esserci dubbi sulla risposta dopo il post di ieri della showgirl, che ha pubblicato su Instagram dalle Maldive - dove si trova in vacanza con il nuovo compagno - la foto di un prezioso anello di fidanzamento indossato all'anulare sinistro, seguito da un "Sì" che in pochi minuti ha fatto il giro del web.

Dunque Belù sarebbe pronta - e felice - di convolare a nozze con l'imprenditore bresciano che l'ha rialzata dopo l'ennesimo tonfo in amore con Stefano De Martino. Prima certamente deve aspettare il divorzio, ma le intenzioni sembrano proprio serie. O almeno questo è quello che vuol far credere lei, come tuona Fabrizio Corona.

Lo storico ex di Belen, infatti, ha qualcosa da dire in merito e lo fa su Dillinger News, il sito di gossip che dirige. Non c'è la sua firma sull'ultimo post, ma non ci sono dubbi che sia farina del suo sacco. "Come Belen vi prende per il c**o e voi ovviamente ci cascate" è il titolo, per poi andarci giù duro: "Il copione è sempre lo stesso, ogni uomo che entra nella sua vita sembra essere quello giusto, tutti lì a sperarci prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbanese, poi di Iannone, poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C'è chi ancora le crede - si legge - e crede seriamente a quello che lei posta. Ma non vi rendete conto che è tutto un 'copia e incolla'?".

Il copione prevederebbe anche il viaggio alle Maldive - come in questo caso - da fare sempre in resort con cui lei avrebbe delle collaborazioni. E con chi andò per la prima volta alle Maldive? Sì, proprio con Fabrizio Corona, che su questo sgancia la bomba: "Li porta tutti nello stesso posto. Almeno il buon gusto di cambiare hotel. Stavolta non è in quell'hotel, ma è comunque di nuovo alle Maldive. Il mondo è così grande, ma evidentemente il suo cuore è lì".