Aldo Montano positivo al coronavirus: contagiate anche la moglie incinta e la figlia

Aldo Montano è risultato positivo al coronavirus insieme alla moglie Olga Plachina in attesa del secondo figlio e alla primogenita Olimpia."Siamo acciaccati forte, tutti e tre a casa con Covid da ieri", ha raccontato all’Ansa lo schermidore, medaglia d'oro individuale nella sciabola all'Olimpiade di Atene 2004: "Per ora abbiamo tosse, febbre e dolori ovunque. Stiamo sotto controllo, sperando che finisca così”.

Aldo Montano diventa papà per la seconda volta

La notizia della positività al coronavirus di Aldo Montano arriva a qualche settimana dall’annuncio della sua prossima seconda paternità. "Mia moglie Olga Plachina e io aspettiamo il secondo figlio", ha confidato lo schermidore in esclusiva al settimanale Chi: "Nascerà a marzo e siamo molto felici. La nostra prima figlia Olimpia ci aveva già cambiato la vita... ora sarà stravolta!". Aldo Montano e Olga Plachina si sono sposati nell'ottobre del 2016: "Non sono mai stato un campione del mondo in amore, ma spero, a 38 anni, di aver raggiunto la serenità", confidò lui, diventato papà meno di un anno dopo e adesso felice di diventarlo ancora.