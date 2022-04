Chi sono le influencer italiane al Coachella 2022, il festival che fa tendenza

Non solo Måneskin, quest’anno ad infiammare il Coachella, il popolare festival musicale, hanno contribuito anche le influencer italiane che come ogni edizione si sono date appuntamento in California.

Da Paola Turani in compagnia di Giulia Guadino, sino a Veronica Ferraro e Nima Benati, in tante sono sbarcate negli States per sfoggiare i loro look boho-chic sotto la ruota panoramica più famosa di Instagram.

Cos’è il Coachella: storia e curiosità sul Festival

Dopo due anni di stop causa covid, torna il Coachella, la kermesse musicale made in California che si svolge gli ultimi due weekend di Aprile. L’evento nasce 1999 per iniziativa Paul Tollett, un promotore musicale, con l’intento di far conoscere artisti emergenti della scena alternativa. La data non era casuale, infatti cadeva nel trentennale dello storico concerto di Woodstock, a cui ancora strizza l’occhio quanto a stile. Negli anni la fama del Coachella si è solidificata diventando un palco per star mondiali del calibro di Lady Gaga, Beyoncé, Ariana Grande.

Ma non solo, il festival è diventato ben presto anche la meta prediletta di attrici, modelle e influencer che, a suon di scatti postati sui social e look dalle vibes anni ’70, dettano le tendenze della primavera-estate.

Coachella 2022: le italiane in California

Oltre a celebrieties internazionali come Alessandra Ambrosio, Paris Hilton e Kendall Jenner, tra il pubblico non sono mancate nemmeno influencer nostrane.

Habitué del Coachella Paola Turani, giunta in California in compagnia del marito Riccardo Serpellini e del figlio Enea. Per il ritorno alla kermesse, per la prima volta da mamma, la modella bergamasca ha voluto puntare su dei look più comodi rispetto a quelli degli anni passati, ha rivelato su Instagram. Spazio dunque ad abiti crochet e maxidress animalier.

Insieme alla Turani nelle stories ha fatto capolino un’altra influencer nazionale, Giulia Gaudino, sbarcata negli States a fianco del fidanzato Frank Gallucci. Per la bolognese outfit dal sapore tex reinterpretati in chiave attuale.

Avvistata ad Indio anche Veronica Ferraro, che ha puntato su capi in denim con dettagli dalle tinte fluo. Grande assente questo anno la migliore amica della Ferraro e vera mattatrice del Coachella, Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale non ha potuto presenziare all’evento dopo la malattia del marito Fedez, ma non ha mancato di condividere con nostalgia sui social i suoi migliori look al festival musicale nelle passate edizioni.

Altra aficionada presente al Coachella 2022 Nima Benati, che con Cristina Musacchio e Stephanie Glitter, ha stregato i social. Anche grazie alla complicità di capi sensuali e romantici che non hanno mancato di valorizzare le sue forme.

Tra gli altri vip ad Indio in questi giorni anche Annacarla e Simona, le influencer senza volto, la pupilla di Gianluca Vacchi, Ginevra Mavilla e l’ex ballerino di Amici Andreas Müller.