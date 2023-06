Cos'è successo davvero dopo il bacio a Sanremo: adesso Rosa Chemical parla di Fedez

Altro che brani. Il vero motivo per cui il Festival di Sanremo 2023 resterà alla storia - almeno mediaticamente, più che musicalmente - è senza dubbio il bacio scoccato all'improvviso sul palco tra Rosa Chemical e Fedez. Un momento sicuramente inaspettato per il pubblico a casa e forse anche per gli stessi due protagonisti, che hanno spiegato di non averlo mai concordato in precedenza, forse per difendersi dall'accusa di atti osceni in luogo pubblico (considerata la passionalità della cosa).

Ma a tornare oggi su quell'episodio è lo stesso Rosa. Che, per la prima volta, risponde a una domanda in merito all'evoluzione dei rapporti con Fedez dopo lo sciagurato evento: "Se rifarei tutto? Non lo so, quell’episodio è successo perché in quel momento mi andava di farlo e deve rimanere lì", afferma incalzato da un giornalista di Vanity Fair. E ancora: "Non ne ho mai parlato con lui, non l’ho più sentito dopo quella sera. E poi è passato tanto tempo".

Insomma, sembra proprio che Rosa non abbia intenzione né voglia di parlarne. E, soprattutto, sembra che i due abbiano messo in piedi un tacito accordo per cui lasciarsi alle spalle quanto accaduto: di fatto non si sono più mostrati insieme, nei messi successivi, almeno fino a oggi.

Rosa Chemichal tra sesso e Tinder: "Vorrei farlo con una commessa"

Se però quel bacio è stato un gioco, la trasgressione dell'artista 25enne continua. "Sono una persona molto promiscua, mi piace farlo e mi piace farlo con tante persone diverse, mi sono sempre filmato, quindi a un certo punto ho pensato che potevo farci dei soldi", rivela senza filtri alla rivista. A cui ammette però di non poter usare Tinder, app per appuntamenti: "Mi hanno bannato da Tinder perché pensavano che qualcuno si volesse appropriare dell’identità di Rosa Chemical. Ma sono io! Avevo anche l’abbonamento Premium… E la cosa mi dà molto fastidio perché vuol dire che una persona famosa non può stare su Tinder e deve farlo solo con altri famosi. A me non interessano i famosi, io voglio farlo con la commessa, con le persone normali. Adesso mi tocca rispondere su Instagram ma è un casino, non è gestibile".