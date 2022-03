Dopo anni, l'attrice Cosima Coppola ha cambiato vita: le foto della laurea

"Corona, lode e gioia infinita. Circondata d'amore". Così Cosima Coppola, 38 anni, racconta su Instagram la felicità della laurea ottenuta in queste ore. Ex attrice - famosa per aver preso parte a numerose fiction prodotte dalla Ares - la bella siciliana ha deciso di cambiare vita e si è laureata con tesi intitolata "CSR e sviluppo aziendale sostenibile: strumenti di rappresentazione e analisi". Il voto? Un bel 110 e lode.

A quattro anni dal suo ultimo lavoro in tv (tra i tanti che ricordiamo, le serie tv in onda su Mediaset Furore-Il vento della speranza, Rodolfo Valentino, Viso d’angelo, Il falco e la colomba, Il sangue e la rosa), Cosima ha dato una vera e propria svolta alla sua vita. Un evidente "piano b" che custodiva da tempo ma che, in fondo, poteva anche essere un ottimo "piano a", visti gli ottimi risultati della votazione finale. Già due anni fa, nel 2020, Coppola aveva ottenuto la laurea triennale. "Mi piace sfidarmi - aveva raccontato all'epoca - Mi piace reinventarmi. Dopo un percorso di studi psicologici, intrapreso alla 'Sapienza' e poco sapientemente interrotto anni fa.. Nuovi inizi & traguardi. Laurea in Economia". Ora non resta che affacciarsi, con rinnovato entusiasmo, nel mondo del lavoro.