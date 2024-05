Costantino Vitagliano: "La terapia sta funzionando" e svela come sta dopo la malattia

Costantino Vitagliano lo conosciamo dai tempi in cui era il tronista di Uomini e Donne più acclamato di sempre, il modello per cui le ragazze facevano la fila di ore e ore davanti alle discoteche di tutta italia, uno degli uomini più desiderati dal pubblico femminile. Erano gli anni 2000 quando Costantino era un vero e proprio divo ma oggi, a diversi anni di distanza, il bello di Uomini e Donne si è allontanato dai riflettori a causa di una rara malattia che gli ha fatto rischiare la vita.

Costantino è stato ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, per aggiornare i suoi fan delle sue condizioni di salute dopo che, qualche mese fa, aveva allarmato tutti con una brutta diagnosi di una malattia rara che nessuno sapeva come curare.

Come sta Costantino Vitagliano, oggi

“La terapia sta funzionando - ha ammesso, felicissimo, Costantino -. L’alone che era intorno alla mia parte addominale, sull’aorta, è calato alla metà. Da 36mm a meno di 15mm e l'obiettivo è andare sotto i 5. Ho diminuito anche le dosi di cortisone e adesso sto meglio. Il cortisone mi dava molti scompensi umorali. Oggi, però, sto meglio, la cura funziona e sono contento che al primo tentativo sia andata bene perché all'inizio neanche i medici sapevano se potesse funzionare oppure no".

Emozionatissimo, l'ex tronista ha ricordato i momenti più bui ma ha anche svelato di sentirsi meglio ora, di avere ricominciato ad allenarsi, di aver preso qualche chilo dopo averne persi 20 in ospedale e di essere tornato a prendere in braccio sua figlia, grande amore della sua vita.

"Non si guarisce da questa malattia ma potrò vivere una vita normale", sono le parole del quasi 50enne che, ora, vede la vita con occhi diversi ed è pronto a cogliere l'attimo come mai prima.

"Non pensate solo ai soldi", il consiglio di Costantino e la frecciatina ai suoi ex collaboratori

"Non pensare solo ai soldi - dice Costantino senza peli sulla lingua -. È più importante altro. Il mio rammarico più grande è che avrei dovuto passare più tempo con mia mamma quando c’era".

Poi, il consiglio a chi ha la fortuna di essere in salute: "Fate tutto nella vita, siate padroni del vostro tempo, io quando ero famoso non lo ero". Ed è qui che l'ex volto di Uomini e Donne ha lanciato una frecciatina a chi lavorava con lui quando era famoso e che poi gli ha voltato le spalle: "Finita la fama sono scomparsi tutti. Molte persone mi hanno fatto credere di essere miei amici ma non lo erano. Tanti neanche mi salutano più se li incontro per strada".