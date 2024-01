Costantino Vitalgiano e il racconto della malattia rara, i messaggi d'affetto (anche di Gregoraci)

La vita di Costantino Vitagliano è cambiata dall'oggi al domani dopo che gli è stata diagnosticata una malattia autoimmune. E proprio di questo periodo così difficile che sta vivendo ha parlato in un'intervista a Verissimo. La sua storia, essendo lui poi un volto così conosciuto della tv italiana, ha commosso il pubblico e anche sui social in moltissimi hanno voluto esprimere la loro vicinanza e tra questi ci sono anche alcuni personaggi famosi.

Elisabetta Gregoraci ha commentato con un cuore, un modo per essere vicino a Costantino, gli ultimi due post su Instagram dell'ex tronista di Uomini e Donne. Anche Gianni Sperti, noto opinionista del dating show, ha lasciato un cuore. E a loro si è aggiunta anche Adriana Volpe. Ma è dai nip che sono arrivati i messaggi più toccanti.

"Forza ragazzo. Io avevo 42 anni quando ho iniziato a non stare bene, mi hanno detto che avevo la Sla. 42 anni, 2 figli, 1 famiglia. Sono passati 19 anni, certo non corro ma al momento ancora, cammino. Viva la vita", gli scrive un utente. "A me spiace tantissimo per Costantino cui auguro ogni bene. Ma continuo a non sopportare l'invadenza e la morbosità di Verissimo sulle malattie dei vip", scrive qualcun altro sferrando una piccola critica al programma di Silvia Toffanin.

"Dalle malattie autoimmuni non si guarisce purtroppo ma si possono gestire con la giusta terapia e fare una vita dignitosa parlo per esperienza ed ho 30 anni... Ma ti porterai i sintomi a vita e pure l'ansia, in bocca a lupo... Ce la faremo", ha scritto un'altra persona. Sono tutti messaggi colmi di speranza e amore che non possono non far bene al cuore.

E proprio a tutte queste persone che gli sono così vicine ha voluto dedicare un video di ringraziamento che ha pubblicato sul suo profilo Instagram: "Grazie, grazie per tutti i messaggi che mi sono arrivati su Instagram e Whatsapp. Grazie a tutte le persone che mi seguono, amici e non. Grazie di cuore e questo video è per ringraziarvi tutti perché singolarmente non ci riuscirei. E ai leoni da tastiera dico solo di andare da qualche altra parte e di trovarvi qualche altra cosa da fare perché mi avete stancato".

Come sta e quale malattia ha Vitagliano

La scoperta della malattia è avvenuta per caso. Costantino si era recato al pronto soccorso dopo essersi fatto male a un dito mentre giocava con la figlia di 8 anni. Quello è stato l'inizio di tutto perché, ha raccontato Vitagliano, aveva iniziato a sentire un dolore sospetto allo sterno, che i medici hanno voluto indagare da subito. E così i "medici hanno scoperto una macchia sulla aorta ombelicale", ha ricordato tra le lacrime a Verissimo. "Sono andati tutti in ansia senza farmi capire, ma mi hanno detto dal principio che da quel momento in poi sarebbe stato pericoloso andare in giro in quella situazione, quindi mi hanno ricoverato. Sono andato in panico totale perché mi hanno messo in un reparto oncologico e mi sono tornate in mente situazioni che avevo già vissuto con mia mamma, scomparsa anni fa", ma non si trattava di un tumore. "Dopo 5 tac, una pet, esami vari, mi sono ritrovato che mi hanno messo uno stent e alla fine siamo venuti alla conclusione che non era un tumore. Era una malattia autoimmune".

Nonostante non abbia fatto il nome della malattia sembrerebbe trattarsi di vasculite, un'infiammazione vascolare diffusa all’aorta, che lo ha costretto all’impianto di uno stent (un piccolo tubicino in rete metallica usato per riparare le arterie ostruite o indebolite). Al momento sta seguendo una cura, ma sono dei "tentativi"e oltre ai farmaci deve stare completamente a riposo in quanto ha "questa massa che mi fa andare la aorta in pericolo quotidianamente".