Costantino Vitagliano ancora in ospedale: "Un mese senza dormire per i dolori, non so che ho"

Non ci sono ancora novità sulla patologia che avrebbe colpito Costantino Vitagliano. L'ex tronista, che nelle ultime settimane è stato ricoverato più di una volta, ha parlato sui social di una malattia rara che i medici starebbero cercando di individuare.

Oggi tra le storie Instagram un nuovo video dall'ospedale: "Molti di voi mi chiedono come sto, visto che un giorno mi danno per morto, un altro giorno girano fake news. Hanno trovato una terapia - fa sapere - la stiamo provando. La sto facendo da due giorni e da due giorni dormo, dopo un mese, senza dolori". Costantino parla con i follower senza peli sulla lingua: "Voglio essere schietto e sincero. Se non rispondo è perché non so cosa rispondervi, non so cosa ho. Se è una cosa rara, capirete anche voi che ci sono da fare vari tentativi. Vediamo se questa cura funziona".

Costantino Vitagliano sta trascorrendo questi giorni in ospedale, ma non si abbatte nonostante l'incertezza sulle sue condizioni di salute: "Io cerco di metterla sul ridere - conclude nel video - anche se non dormire per un mese è davvero pesante".