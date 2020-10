"Facile parlare coi soldi in banca". E Costanza Caracciolo, sotto accusa per un post, replica

Dopo il Dpcm emanato dal premier Conte nel pomeriggio di ieri, anche Costanza Caracciolo - forte di un milione di fan su Instagram - ha voluto inviare un messaggio di sostegno a quanti si troveranno ad affrontare difficoltà, invitando a mantenere la calma. Un post che ha ricevuto tanti apprezzamenti da parte dei follower, ma anche qualche critica.

Il post di Costanza: "Usiamo il cervello, non la violenza"

Nel post, Costanza si immortala insieme ad Isabel, la secondogenita avuta dall'ex calciatore Bobo Vieri nata proprio nel pieno del lockdown di marzo, e scrive: "Tu e tutti i bimbi nati “in quel periodo” siete stati per tutti noi simboli di luce e speranza. Oggi a 7 mesi di distanza, purtroppo ricadono tutte quelle piccole certezze che pensavamo di aver riconquistato, il mio pensiero va a tutti coloro che purtroppo ci rimetteranno ancora una volta se non peggio, in un modo o in un’altro... Se ne sentono tante, forse troppe... quello che penso è che tocca usare il cervello, non di certo rispondere con la violenza, che in nessun caso può mai essere giustificata.. Le ore di libertà ci consentiranno di farci riflettere (ancora un volta) quando “saremo costretti” a stare a casa, la prima volta evidentemente non ci ha cambiati abbastanza, speriamo questa seconda volta possa servire quanto meno ad evitare ulteriori danni".

"Facile parlare"

In calce al post, però, una donna ha voluto replicare all'ex velina. "Io ti stimo ma è facile parlare e stare calmi con migliaia di euro in banca". Commento a cui Costanza ha replicato tagliando corto: "Non mi va di fare polemica". Un secondo follower, poi, ha preso le difese del primo: "Neanche lei voleva far polemica, è solo la pura verità, dolce costanza. è inutile che ci giriamo introno, non era affato un messaggio polemico".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento Caracciolo ha preferito non continuare la discussione. Del resto la chiosa del post era chiara: "Personalmente non credo parlerò più di questa situazione, ma contribuirò di sicuro se fosse necessario a sfruttare i miei social per comunicazioni che possano servire a tutti, qui il nostro compito sarà quello di cercar di portare un sorriso e un po’ di spensieratezza per quanto sia possibile".