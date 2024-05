Courteney Cox: "Matthew Perry dopo la sua morte mi fa visita spesso"

Courteney Cox era molto legata a Matthew Perry. I due, ma in generale tutto il gruppo di attori di Friends, erano molto legati non erano solo colleghi e la morte di Perry per tutti loro è stata difficile da accettare. Quest'anno la serie tv, tra le più famose e amate al mondo, avrebbe compiuto 30 anni.

In un'intervista a Sunday Morning Cox ha rivelato di avere una connessione particolare con l'amico: "Penso che sia uno degli esseri umani più divertenti del mondo. È così divertente. Ha davvero un cuore enorme. Ovviamente ha lottato". Lei è molto grata di aver potuto lavorare con lui per molti anni e di aver poi costruito un legame d'affetto con Matthew. "Eravamo più che compagni di cast. Siamo una famiglia. Mi fa spesso visita, se si riesce a credere", ha raccontato, "Parlo con mia madre, mio padre, Matthew. Sento e credo che ci sono molte persone che ci guidino". L'attrice ha quindi confermato di riuscire a sentire lo spirito di Perry che "sicuramente è in giro". Perry è morto il 28 ottobre 2023 all’età di 54 anni per gli effetti acuti dell’anestetico ketamina con alcuni altri fattori che hanno contribuito all'incidente tra cui "annegamento, malattia coronarica e gli effetti della buprenorfina (usata per trattare il disturbo da uso di oppioidi)". Lo hanno reso noto le autorità statunitensi. Perry è stato trovato morto nella vasca con idromassaggio della sua abitazione a Los Angeles lo scorso 28 ottobre.