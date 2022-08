Courtney Love in vacanza ad Ischia: il sexy bikini a 58 anni

Vacanze italiane per Courtney Love. La cantautrice statunitense, vedova di Kurt Cobain, ha scelto la splendida isola di Ischia per trascorrere l?estate. In particolare l?artista ha scelto di alloggiare in un noto resort a 5 stelle extra lusso situato a Lacco Armeno. Da qui la signora Cobain ha postato degli spensierati scatti delle sue vacanze, tra male, sole e buon cibo locale.

Il bikini di Courtney

Courtney, 58 anni, proprio ieri ha condiviso una sua immagine che ha infiammato Instagram. La cantante si è mostrata seducente, sulla sfondo dello splendido mare ischitano, con indosso un bikini sui toni del verde e l?arancio dalla fantasia geometrica. Una cascata di monili e occhiali da sole a completare il look da spiaggia della Love. ?Vivere bene è la migliore vendetta?, ha scritto la rocker a corredo della foto, taggando i REM, che hanno pubblicato una canzone con questo titolo nel 2008. Uno scatto che ha deliziato i fan di Courtney che hanno notato come ultimamente appaia felice.

Il nuovo libro di Courney Love concluso ad Ischia

L?artista deve amare molto Ischia, che è diventata il suo buen retiro. Non a caso proprio qui dopo molti anni ha finalmente concluso il suo libro di memorie, come annunciato lo scorso venerdì su Instagram: ?Penso che potrei aver appena concluso il mio libro?. Dopo un fottuto decennio a trascinarmi il cu**?. Il libro si intitolerà ?The Girl with the Most Cake?, la cantante ha approfittato del post per ringraziare il suo ghostwriter Alex Abramovich e l? editore del testo, Harper Collins, per la pazienza.

Courtney non ha condiviso dettagli sulla data di uscita del libro, ma ha stuzzicato i followers con gli argomenti che andrà a trattare: ?Mi sembra di avere vissuto 29 vite e oltre. Con la pazza fortuna di essere nel posto giusto, nel momento giusto (e a volte sbagliato!)?, ha asserito. Insomma Ischia deve essere un luogo davvero speciale per la Love che qui ha finalmente concluso il libro che per lei era diventato una sorta di tela di Penelope. "The Girl with the Most Cake" doveva infatti uscire nel 2013, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Nel 2014 la cantante ha definito la scrittura del libro un ?disastro? e i fan sono stati costretti a pazientare per la sua uscita, ma ora grazie alla magia del mare italiano la rocker è riuscita a portare a compimento il testo.