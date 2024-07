Febbre alta e tamponi positivi: boom di contagi dopo il concerto. I dettagli

Covid e concerti. Un binomio che (torna) a far parlare. Niente di paragonabile a quanto già vissuto in passato, fortunatamente, ma sicuramente una situazione di confusione e assembramenti come quella dei concerti non aiuta. Ed è proprio quello che sarebbe accaduto dopo i concerti di Taylor Swift a Milano. Di recente, infatti, la nota pop-star è stata in Italia, con due grandi eventi molto, molto attesi. Due show imperdibili di cui hanno parlato tutti: fan e meno fan. Il suo successo, infatti, è oggettivo.

Come sono oggettivi i riscontri di alcuni fan su Twitter (o X): "Potrò dire di aver preso il Covid a causa di Taylor Swift", ha scritto un utente sul social di Musk. E non è mica l'unico. "Se quattro anni fa mi avessero detto che avrei preso il Covid dopo aver visto Taylor Swift mi sarei fatta una grandissima risata", un altro dei commenti. Insomma, più di qualcuno dichiara di aver preso il Covid proprio al concerto della star internazionale. O almeno queste sono le loro supposizioni perché, è bene ricordarlo, non ci sono dati effettivi al riguardo. Inoltre, pare che anche a Parigi, sempre dopo i concerti di Taylor Swift, era accaduto lo stesso.