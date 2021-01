Lutto per Lina Sastri, è morto il fratello: “Il covid assassino lo ha vinto”

Un grave lutto ha colpito Lina Sastri: il fratello Carmine, malato di Covid, è morto qualche ora fa, come lei stessa ha annunciato sui social raccontando il dolore per la grave perdita. “Mio fratello Carmine ci ha lasciato. Il covid assassino lo ha vinto”, ha esordito l’attrice e cantante napoletana nel post corredato dalle foto che la mostrano insieme all’uomo, gestore di un ristorante nel capoluogo campano: “Ma Carmine non può morire. É indimenticabile. Era un Re. Un gigante. Un Eroe romantico”.

“Ogni immagine di bellezza lo rispecchierà. Ogni nota di Mozart farà risuonare la sua felicità.. Ogni brillante ispirazione lo risveglierà. Ogni rischiosa azione lo ricorderà. E creerà un ristorante in cielo”, si legge ancora su Facebook: “Carmine non può morire. È indimenticabile”.

Lutto per Lina Sastri: l’addio al fratello Carmine morto di Covid

Tanti i messaggi di affetto che in queste ore stanno arrivando a Lina Sastri, recentemente comparsa in tv come concorrente di Ballando con le stelle. “Questo virus assassino che toglie il rispetto e la dignità ai morti. Perché non li possiamo vedere. Accarezzare. Vestire per il viaggio.. Baciarli la fronte”, ha scritto l’attrice in un altro post che ha descritto l’angoscia per non essere potuta stare accanto al fratello negli ultimi istanti della sua vita: “Muoiono soli come cani. Disperati. Nudi. Questo virus assassino che non conosciamo.. che ci sta distruggendo nello spirito e nel corpo.E un flagello terribile. Un castigo del cielo. Una maledizione.. Senza scampo. Ci resta solo la preghiera”.