"Troppa leggerezza nel parlare di Covid". Selvaggia Lucarelli attacca le influencer

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli prende di mira le influencer che con troppa leggerezza parlano di temi come Covid e vaccini. Dopo lo scambio infuocato di frecciatine con Karina Cascella "rea" di aver preso una posizione netta e aver influenzato i suoi followers sul tema vaccinazione anti Covid per i più piccoli, ora sotto attacco sono le ex Temptation Island e Uomini Donne Alessandra De Angelis, Ramona Amodeo e Serena Enardu.

La giornalista, prima si è scagliata contro l'ex tronista Serena Enardu, che nell'ultimo periodo si è espressa duramente sui social manifestando la sua contrarietà al vaccino in quanto su di lei ha provocato non pochi effetti collatterali, tanto da sostenere di essersi sottoposta alla vaccinazione solo per una questione di libertà. Tra le due è partito uno scambio di stories infuocato. Chiusa la parentesi Enardu è toccato a Ramona Amodeo. L'ex tronista, in un confronto con i followers, ha affermato che a suo avviso se una persona risulta positiva non ha senso che stia isolata dal resto del proprio nucleo familiare. Ragionamento fatto anche da Alessandra De Angelis, ex partecipante di Temptation Island nuovamente positiva al Covid.

Come lei anche tutta la famiglia, tranne il figlio Enea, è risultata positiva e data la situazione, ha dichiarato "A questo punto spero che lo prenda anche lui". Parole che sono state riprese negativamente da Selvaggia Lucarelli ma che hanno trovato la pronta risposta della De Angelis che ha sottolineato come a livello famigliare si augura che anche il figlio si positivizzi per affrontare tutti insieme la malattia in modo che si possa poi uscire tutti insieme dal virus.

Ma non è finita qui, Selvaggia Lucarelli ha anche sottolineato come le varie influencer passino da un argomento come il Covid alle varie sponsorizzazioni con molta leggerezza. E la condivisione di stories continua.