Covid, Valerio Scanu: “Mio padre è in terapia semi intensiva, ho difficoltà ad avere sue notizie”

"Il più bel regalo di Natale? Passare le feste con la mia famiglia come sempre e mai come quest’anno Però sono realista e so che è difficile, forse impossibile": inizia così l’intervista rilasciata al settimanale Oggi in cui Valerio Scanu ha rivelato di affrontare il presente con la paura per la salute del padre Tonino, ricoverato con il Covid in ospedale a Olbia. Tanta la preoccupazione del cantante che abita a Roma e non riesce ad essere informato dettagliatamente sulle condizioni del genitore: “Ho difficoltà ad avere notizie”, ha spiegato. “So che, al momento, papà è in terapia semi intensiva, con il casco che lo aiuta a respirare (…) Poi, però, papà è stato trasferito in un’altra struttura e da quel momento so poco o niente. Ma sono fiducioso, penso che tutto possa evolvere in bene”.

Scanu, poi, si è soffermato sulla situazione sanitaria attuale, esprimendo le sue perplessità: “Certo, c'è qualcosa nel nostro sistema sanitario che non funziona. Mio fratello aveva sintomi e subito è partita la richiesta per il tampone: ebbene ci vogliono quasi due settimane per farlo, è assurdo!”.

Valerio Scanu e il rapporto con i genitori

Nell’intervista Valerio Scanu, pronto a lanciare l’album e il dvd del progetto ‘Canto di Natale’, ha raccontato quanto sia legato ai suoi genitori, determinanti per come gli hanno trasmesso l’amore per la musica: “Papà e mamma si sono conosciuti perché entrambi suonavano nella banda della Maddalena”, ha confidato, “ A 8 anni ero in piazza, papà faceva le prove per una festa e un amico improvvisò il brano Titanic. Lo cantò talmente male che dissi ‘io non potrò fare di peggio’. E così è iniziato tutto”.

Valerio Scanu con la madre Sonia e il padre Tonino (foto dal settimanale Oggi)