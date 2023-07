È crisi per i Donnalisi: Antonella Fiordelisi fa un appello, Edoardo Donnamaria chiude Twitter

Se al termine del Grande Fratello Vip i due gieffini erano più innamorati che mai, tanto da pensare a una convivenza a Roma, da qualche tempo le cose sono cambiate e la relazione tra i Donnalisi sembra ormai irrecuperabile. Di recente Antonella Fiordelisi ha fatto un appello ai fan tramite un tweet sul social media, mentre Edoardo Donnamaria si è sfogato con i suoi contatti e poi ha deciso di chiudere il suo profilo Twitter, ammettendo di aver bisogno di tempo per riprendersi perché nemmeno lui sta bene dopo l'ennesima crisi di coppia. Ma vediamo insieme cosa è successo nelle ultime ore tra i due Vipponi.

Antonella fa un appello ai fan

Dopo l'ennesima crisi e la successiva rottura del mese scorso, Antonella è tornata a rivolgersi ai suoi fan per chiedergli di non mandarle più video riguardanti lei e il suo ex fidanzato perché la destabilizzano. "Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare. Grazie", ha scritto la Fiordelisi su Twitter. È facile comprendere il motivo di tale richiesta: non è semplice per lei - né per chiunque altro - rivedersi nei momenti più belli e intimi del percorso svolto insieme a Edoardo all'interno della Casa più spiata d'Italia.

Edoardo cancella il profilo Twitter

E a proposito di questo social media, anche Edoardo si è sfogato su Twitter e ha rivelato di aver ricevuto pressioni da parte degli utenti prima di cancellare il suo profilo per poter stare meglio: "Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Sput**nare una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, "pressioni" psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi, insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia. Allo stesso modo sono contro la violenza fisica, ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo…a un certo punto non è più essere contro la violenza, ma essere cog**oni. Invito chiunque a non continuare con questi atteggiamenti".

Una volta eliminato l'account su Twitter l'ex gieffino si è scusato per lo sfogo su Hive, precisando: "Mi dispiace per lo sfogo di oggi ma purtroppo è un periodo di mer**. Prenderò un paio di giorni di stop, starò col mio cane e la mia famiglia per riprendermi, perché non sto bene. Grazie di cuore per il supporto che tanti mi dimostrano qualsiasi cosa accada". Anche se sembra non esserci pace per i Donnalisi, non è detto che la situazione non possa essere ribaltata: forse c'è ancora speranza per i due innamorati e in un prossimo futuro potrebbero ritrovare quella sintonia che per tanto tempo li ha tenuti legati l'uno all'altra.