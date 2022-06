Lory Del Santo e Marco Cucolo sono in crisi: "L'isola ci ha condizionati"

C'è aria di crisi tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. La coppia, dopo aver condiviso nove anni di relazione e un reality show estremo come l'Isola dei Famosi starebbe vivendo un periodo difficile. A dare l'annuncio del momento di distanza che starebbero vivendo i due vip è stato un comunicato ufficiale del reality show di Canale 5 che ha anticipato che, durante la diretta della terzultima puntata del reality, che andrà in onda questa sera, ci sarà un confronto/scontro tra i due fidanzati, entrambi fuori dal programma, (la prima eliminata al televoto contro Estefania, il secondo uscito per problemi di salute) che potrebbe concludersi con un addio definitivo.

I motivi della crisi non sono ancora del tutto chiari ma sembrerebbe che l'avventura dell'Isola si stata la goccia a far traboccare il vaso. Lory, infatti, avrebbe risentito della mancanza di appoggio del suo fidanzato che non l'avrebbe difesa quanto avrebbe voluto dalle dure accuse di falsità da parte dei colleghi naufraghi lasciandola, così, sola nella sua sofferenza.

Inoltre, Lory Del Santo ha commentato i rumors sulla sua rottura con Cucolo dichiarando che "L'isola li ha un po' condizionati" nonostante un rapporto lungo nove anni e un amore, definito da lei stessa, verissimo.