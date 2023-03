Cristina Marino filma un paparazzo e lo chiama "maniaco": è polemica, arriva la sua replica (video)

Ha fatto discutere la scelta di Cristina Marino di filmare un fotografo che tentava di riprenderla mentre era al parco con la sua famiglia e di postare il video in alcune storie Instagram con la definizione di "maniaco". L'attrice, moglie di Luca Argentero, è diventata mamma per la seconda volta lo scorso 16 febbraio di un bimbo, Noè Roberto, arrivato a quasi tre anni di distanza dalla primogenita Nina Speranza. Sia lei che il marito hanno sempre ribadito la ferrea volontà di tenere riservata il più possibile la loro quotidianità famigliare, motivo per cui l'ennesima presenza del paparazzo interessato a scattarle delle foto è stata raccontata in un modo che a molti è parso eccessivo. Marino, allora, ha dedicato alla questione dei video social.

"Visto che leggo dei commenti da bar come “Maniaco, che brutta parola”, “dovresti essere addirittura grata”, o “se stavi col panettiere non sarebbe successo”… Ora, tutto bello, tutto giusto, tutto vero ma ci tenevo solo a specificare che tutto questo accade dal giorno in cui siamo usciti dall'ospedale", ha spiegato in diverse storie Instagram volte a spiegare il motivo di una reazione tanto criticata.

"L’obiettivo è quello di farvi capire che questo accade tutti i giorni, tutto il giorno, senza tregua, senza sosta, dove tra l'altro la novità di due genitori al parco tra ieri e oggi non credo cambi", ha aggiunto ancora l'attrice, spiegando di aver usato la parola "maniaco" non come insulto, ma per indicare quanto il comportamento dell'uomo sia stato ripetuto spesso, "in modo maniacale, è solo un atteggiamento che stiamo subendo". Infine: "Quando l'educazione viene volata è bene parlarne", ha poi concluso, "perché sennò sembra tutto normale e quando si supera il limite normale non è più. Non facciamo drammi dove i drammi non ci sono".

Di seguito le storie Instagram di Cristina Marino

