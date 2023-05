Cristel Carrisi si è laureata: l'emozione di mamma Romina Power e la gioia nelle foto social

Grande gioia per la famiglia Carrisi-Power: oggi Cristel, terzogenita di Al Bano e Romina Power, si è laureata In Letteratura, ad Harward, con il massimo dei voti. "I sogni diventano realtà" ha scritto la 37enne sui social a corredo delle foto e dei video che la mostrano raggiante nel giorno della proclamazione con indosso la toga e il tipico tocco in testa. Al suo fianco il marito Davor Luksic, imprenditore croato sposato sette anni fa e padre dei suoi tre figli.

L'importante traguardo è stato celebrato alla grande anche da un'orgogliosa mamma Romina che alla figlia neolaureata ha dedicato due post Instagram: "Bravissima Cristel, neolaureata ad Harvard in Letteratura", ha scritto accanto a una prima raccolta di foto. E poi, ancora, "Laurea cum laude" ha aggiunto per sottolineare il massimo dei voti ottenuto alla fine del suo percorso di studi.

Da tempo Cristel Carrisi è lontana dalla tv e dal mondo dello spettacolo in generale. Stabilitasi in Croazia con il marito e i figli Kai, Cassia Ylenia e Rio Inés di 5, 3 e un anno, la figlia di Al Bano e Romina ha abbandonato la strada del canto che in un primo momento l'aveva portata a diverse apparizioni televisive. Tra le ultime, quella con mamma Romina in una puntata di Domenica In nel 2019.