Cristian Babalus festeggia 1 anno della figlia, ma arriva la stoccata dell'ex (che ha lasciato per Chanel Totti)

Cristian Babalus festeggia il primo anno di vita di sua figlia Kylie, avuta dall'ex fidanzata Martina De Vivo. La loro storia finì pochi mesi dopo la nascita della bambina e seguirono pesanti accuse nei confronti di Chanel Totti, ritenuta dalla mamma della bimba responsabile della loro rottura.

Cristian e Chanel ufficializzarono la relazione a maggio 2023 - esattamente 4 mesi dopo l'arrivo della piccola Kylie - ma secondo Martina la frequentazione iniziò molto prima, tanto da mandare in crisi il loro rapporto, fino all'addio definitivo. Non è difficile immaginare le tensioni che ci saranno ancora oggi tra i due e questo si intuisce anche dalle parole che la giovane mamma scrive sui social in questa giornata speciale: "E già 1 anno è passato bimba mia - si legge tra le storie Instagram, mentre scorrono le immagini della bambina - Non ti posso spiegare l'emozione che ho provato esattamente 1 anno fa. A soli 18 anni ho preso la mia vita in mano e con tante difficoltà tu mi hai sempre dato la forza di rialzarmi. L'amore di una figlia è smisurato ed è grazie a te se oggi sono così forte e felice. Mi hai cambiato la vita, mi hai fatto diventare donna. Mamma tua sarà sempre a un passo da te, sei bellissima e pazza come me e non potevo desiderare figlia più simpatica, bella e dolce come te! Ti amo Kylie". E poi quella frase che dice tutto: "Siamo io e te dal primo giorno e lo saremo fino al mio ultimo respiro".

Tra le storie le dediche di tante zie - le sorelle di Martina De Vivo e le amiche più care - ma non compare il papà, che festeggerà con la bambina in separata sede. Cristian Babalus, però, ha condiviso la stessa foto di Kylie pubblicata anche dalla mamma, con una torta e il numero 1: "Un anno di te - ha scritto - Il tempo con te vola. Un anno di immense emozioni, un anno di immenso amore. Non ho mai capito cosa significa amare così tanto una persona. Da quando sei entrata a far parte della mia vita tutto è più bello, non ti farò mancare niente. Ti amo tanto. Papà. Io e te per sempre".