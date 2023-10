Cristian e Chanel Totti ricordano il nonno: la dedica da lacrime

Sono passati tre anni dalla morte di Enzo Totti, papà di Francesco Totti - lo 'sceriffo', come lo chiamava lui e come era conosciuto a Trigoria, sede sportiva della Roma - e il suo ricordo è ancora forte in famiglia. I primi a dedicargli un pensiero, oggi, sono i nipoti Cristian e Chanel.

Il primogenito dell'ex numero 10 giallorosso ha condiviso tra le storie Instagram una loro divertente foto insieme, al ristorante, mentre addentano una pizzetta: "Tre anni senza di te, mi manchi da morire nonno. Ti amo". Anche Chanel ha pubblicato uno scatto d'infanzia, sulle spalle dell'amato nonno, senza aggiungere altro - a parte un cuore, una stella e un arcobaleno come emoticon verso il cielo - e lasciando parlare la canzone di Ultimo "Piccola stella".

I due ragazzi erano molto legati al nonno - morto a causa di complicanze dovute al Covid - e con lui hanno i ricordi più dolci della loro infanzia. Isabel era ancora troppo piccola quando se n'è andato, aveva appena 4 anni, ma certamente saranno i suoi fratelli e il papà a raccontargli che grande uomo era.