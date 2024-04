Cristian Totti, gli auguri per la fidanzata Melissa (e il messaggio di papà Francesco)

Melissa Monti compie 19 anni. La giovane attrice e modella, legata a Cristian Totti, ha condiviso su Instagram alcune foto dei festeggiamenti insieme agli amici. Assente il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, che in questi giorni si trova in Cappadocia con la mamma e le sorelle Chanel e Isabel. Il 18enne, però, non ha fatto mancare alla fidanzata i suoi auguri, pubblicando tra le storie una loro bellissima foto. "Auguri amore mio, ti amo" ha scritto a mezzanotte in punto, contando le ore che mancano per riabbracciarla e festeggiare finalmente insieme.

Anche Chanel ha fatto gli auguri a Melissa tra le storie, attraverso un loro scatto, e non passa ovviamente inosservato il messaggio di Francesco Totti. L'ex calciatore ha lasciato un commento al post della fidanzata del figlio, per la quale - a quanto pare - stravede: "Auguri tesoro". Lei ringrazia con tanti cuori, a dimostrazione del bellissimo rapporto che c'è tra loro. La 19enne è di casa e il rapporto con Cristian va avanti a gonfie vele nonostante la distanza. Totti junior, infatti, da diversi mesi vive a Madrid, acquistato dal Rayo Vallecano, squadra che milita in Primera División.

Mancano all'appello - almeno per il momento - gli auguri di Ilary Blasi, ma la mamma, si sa, quando si tratta di fidanzate e fidanzati dei figli si fa sempre desiderare...