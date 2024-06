Cristian Totti, critiche alle foto con la fidanzata. Tra i commenti sbuca quello di papà Francesco

Cristian Totti e la fidanzata, Melissa Monti, sono legati da circa due anni. Ogni tanto sui social condividono foto insieme e immancabilmente arrivano i commenti di Ilary Blasi o Francesco Totti. Cristian, ma anche Chanel e Isabel, è molto legato ai genitori e nonostante il caos che ha creato il divorzio il rapporto genitori-figli sembrerebbe non aver subito conseguenze.

Su Instagram oggi, 27 giugno, Melissa e Cristian hanno condiviso un post con tre loro foto insieme. Bellissimi, giovani e innamorati sorridono all'obiettivo. Lei ha scritto "my favorite person" ovvero "la mia persona preferita". I commenti sono ovviamente moltissimi e si sono moltiplicati in pochi secondi: alcuni sottolineano la bellezza e la dolcezza dei due, ma altri invece li criticano duramente. C'è chi scrive che lei dovrebbe stare attenta alla chirurgia estetica perché è già bellissima e non dovrebbe farne uso, chi sottolinea la somiglianza con Ilary Blasi, e chi invece parlando di Cristian scrive che è brutto. Commenti ovviamente poco carini anche perché i ragazzi hanno 18 anni lui e 19 lei. Sono giovanissimi e sappiamo bene qual è l'impatto dei social sugli adolescenti.

Ma per fortuna a mettere un punto ai leoni da tastiera ci ha pensato Francesco Totti che ha commentato con "A belli" con due faccine con gli occhi a cuore. Un modo per dire al figlio di non badare a chi li critica e anzi, farsi forza su chi li ama e li rispetta.