Cristian Totti festeggia la fidanzata, Chanel le scrive un messaggio: la foto con dedica

Fuochi d'artificio, torta scenografica, applausi e un romantico bacio: queste le immagini della festa dei 18 anni di Melissa Monti, giovane attrice fidanzata di Cristian Totti e protagonsita di alcuni video postati dagli invitati al party organizzato per l'occasione. Tra gli ospiti del party scandito da balli e karaoke, c'e stata anche Chanel che alla festeggiata ha voluto dedicare delle storie Instagram con tanto di dedica, segno del grande affetto provato per la ragazza da quasi un anno è accanto al fratello. "La più bella" ha scritto la 15enne a corredo della foto che mostra la 18enne davanti alla torta e poi, ancora, con Cristian, innamoratissimo della ragazza con cui spesso è comparso sui social.

Chi è Melissa Monti, attrice fidanzata con Cristian Totti

Melissa Monti è una giovane attrice che ha recitato nelle fiction "Mi chiamo Maya", "Solo per amore" e anche in una parte del film "La grande bellezza", oltre ad aver girato alcuni spot per brand famosi. Con Cristian Totti fa coppia da circa un anno. Si è parlato per la prima volta del loro amore sul settimanale Chi, quando lei l'ha accompagnato durante il match con le giovanili della Roma. Sui social i due sono usciti allo scoperto piano piano, suscitando anche le reazioni di papà Francesco che ha dimostrato di apprezzare i due insieme con qualche like.