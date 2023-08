La prima partita di Cristian Totti al Frosinone dopo l'addio alla Roma: il dolce messaggio della fidanzata

Cristian Totti ha lasciato la Roma. L'annuncio era stato dato dal giovane calciatore su Instagram. Cristian aveva scritto un toccante messaggio in cui parlava della scelta di lasciare la sua amata Roma: "Sono passati nove anni da quando ho indossato per la prima volta la maglia della Roma, e ora è arrivato il momento di dire addio a quella che per me è sempre stata una seconda famiglia". E un giorno fa finalmente c'è stato l'esordio di Totti al Frosinone Primavera.

A supportarlo in questo nuovo percorso non ci sono solo i genitori, ma anche la fidanzata Melissa Monti (che a maggio ha compiuto 18 anni). I due sono legati ormai da qualche mese e il loro amore sembrerebbe procedere a gonfie vele. La coppia non perde mai l'occasione di condividere dolcezze sui social e dopo le tenere foto che hanno pubblicato solo qualche giorno fa, Melissa ha voluto spronare Cristian pubblicando una foto di lui in divisa gialla e azzurra con la dedica: "Tiferò sempre per te. Ti amo".

Per il Frosinone non è stato un esordio stellare: è stato sconfitto per 3-0 dal Bologna. E Totti, classe 2005, è subentrato nei minuti finali della gara.