Cristian Totti alla guida, Ilary Blasi al suo fianco: “Porta la vecchia in giro”

Per le strade del centro di Roma Cristian Totti si cimenta alla guida accanto a mamma Ilary Blasi che riprende i primi approcci da ‘autista’ del suo primogenito, nato dall’amore con l’ex capitano giallorosso Francesco Totti. “Porta la vecchia in giro”, è l’ironica didascalia pubblicata in uno dei video della showgirl che, nelle storie Instagram, riprende il ragazzo mentre percorre le vie della Capitale con le mani ben salde sul volante e lo sguardo concentratissimo sulla strada.

Il dubbio sulla liceità della guida di un’auto da parte del ragazzo che ha compiuto 14 anni lo scorso 6 novembre è venuto a chi ha commentato con perplessità le immagini di Ilary: “Non può farlo, è minorenne”, l’osservazione sollevata da qualcuno a cui ha prontamente risposto chi ha giustamente notato come Cristian abbia l’età per la cosiddetta ‘patente AM’, ex ‘patentino’, necessaria per i quadricicli leggeri con una velocità fino a 45 km/h e motore con cilindrata fino a 50 cc. Evidentemente, dunque, “’l’ometto” di casa Totti porta la sua mamma a spasso per Roma in una minicar nel rispetto delle regole della strada che la massima attenzione dei suoi occhi dimostra di conoscere e di saper rispettare molto bene.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.