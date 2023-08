Christian Totti e l'addio alla Roma, il commento della sorella Chanel

Cristian Totti lascia la Roma. Un addio non così scontato visto il percorso calcistico del padre che è sempre rimasto 'fedele' alla squadra giallo rossa.

"Sono passati nove anni da quando ho indossato per la prima volta la maglia della Roma - ha scritto su Instagram Cristian -, e ora è arrivato il momento di dire addio a quella che per me è sempre stata una seconda famiglia". "Volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questi anni di duri sacrifici e grandi obbiettivi - ha aggiunto il 17enne -. Spero che nella mia nuova avventura avrò la fortuna d'incontrare ancora una squadra unita come la nostra, sempre pronti a sostenerci nelle difficoltà e motivarci a vicenda".

Infine i ringraziamenti ai suoi compagni di squadra: "Vi ringrazio per essere stati dei grandi professionisti. Mi avete ispirato a diventare una persona migliore e se oggi ho potuto cogliere questa opportunità è grazie a quello che ho potuto imparare lavorando accanto a voi, in questa splendida famiglia. Per sempre nel cuore…".

Trai vari commenti anche quello della sorella Chanel che ha risposto alle parole del fratello con dei cuori rossi, facendo così sentire tutta la sua vicinanza a Cristian in questo momento così particolare della sua vita personale e lavorativa.