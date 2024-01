Cristian Totti, proposta di matrimonio a Melissa Monti? Lei sfoggia il prezioso anello

Nessuna parola, solo il simbolo di un anello seguito da puntini di sospensione. Non aggiunge altro Melissa Monti nell'ultimo post su Instagram, dove si mostra in un paio di scatti da Cartier, elegantissima, con uno sfavillante gioiello all'anulare sinistro.

Sarà un regalo di Cristian Totti, magari per un'importante proposta? Vista la loro giovane età - entrambi 18enni - sembra piuttosto precoce parlare di matrimonio, ma certamente l'anello suggella un fidanzamento ufficiale. Legati da un anno e mezzo, Cristian e Melissa sono molto riservati sulla loro vita privata - al contrario della secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel, super social con il fidanzato Cristian Babalus - pubblicano poche foto di coppia e preferiscono tenere lontano dal gossip e dai riflettori la loro storia d'amore. Proprio per questo la foto di quell'anello diventa ancora più importante, come se la giovane attrice avesse voluto condividerla sui social per fissare un momento indimenticabile.

Tra i like c'è anche quello del 'suocero' Francesco Totti e qualcuno, nei commenti, le fa notare una certa somiglianza con Ilary Blasi a vent'anni. La storia si ripete? A vederla oggi, speriamo con un finale diverso...