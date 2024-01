Cristian Totti si è trasferito in Spagna: il padre Francesco, orgoglioso, documenta tutto

Mentre in Italia imperversa il gossip dopo l'intervista in cui Cristiano Iovino conferma, dopo anni, di aver avuto una relazione con Ilary Blasi, Francesco Totti si trova in Spagna. Il motivo del viaggio è legato alla carriera calcistica del figlio Cristian. Il neo-diciottenne ha infatti deciso di seguire le orme paterne e dopo aver lasciato la Roma, aver militato nel Frosinone ecco che lo ha cercato il prestigioso club madrileno del Rayo Vallecano.

Cristian rimarrà in Spagna sicuramente fino a giugno e poi la squadra deciderà se acquistarlo o meno. Totti orgogliosissimo ha pubblicato su Instagram foto e video del figlio che si allena nel campo e anche il momento in cui ha firmato il contratto. La prima partita, e chissà se il giovane Totti giocherà, si svolgerà questo weekend contro il Real Sociedad.