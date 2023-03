Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi: così crescono insieme la figlia che lei ha avuto da un altro | FOTO

Cristiana Capotondi è diventata mamma lo scorso settembre. L'attrice ha dato la notizia qualche tempo dopo la nascita della sua Anna, spiegando nella stessa occasione di aver interrotto mesi prima la relazione con Andrea Pezzi, storico compagno dopo 15 anni. "Io e Andrea siamo separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba", spiegò allora Cristiana che comunque è rimasta legatissima al suo ex al punto di volerlo ancora accanto a sé e alla sua bambina.

E a dimostrazione di ciò arrivano adesso le foto del settimanale Diva e Donna, con Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi affiatatissimi. Nonostante la decisione di lasciarsi, i due hanno deciso di continuare ad essere una famiglia per il bene della piccola Anna, apparsa in braccio alla sua mamma nelle immagini scattate qualche mese fa in giro per Roma. "Quando all'inizio di quest'anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima" confitò allora Pezzi, confermando il profondo valore dell'immagine che oggi li presenta ex legatissimi.