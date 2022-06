"Così Cristiano De André ha chiuso i rapporti con la figlia Francesca"

Nuove tensioni tra Cristiano De André e la figlia Francesca. A distanza di qualche anno da quelle scaturite dalla partecipazione della ragazza al GF Vip 2019, i rapporti tra i due si sarebbero ancora una volta incrinati in seguito alle ultime vicende private raccontate dalla 32enne. A riportare il restroscena è il settimanale Chi che racconta l'indiscrezione secondo cui il cantante avrebbe chiuso ogni canale comunicativo con la figlia dopo aver palesato il suo distacco in merito al suo racconto delle violenze subite.

Cristiano De André blocca sui social la figlia Francesca

Franscesca De André ha raccontato di essere stata vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del suo ex compagno. "Sono vittima di un amore tossico, violenze psicologiche e fisiche che mi hanno distrutto. Per lui avevo rinunciato a tutto, Risultato: traumi cranici, calci in testa, sangue e dolore" era stata la sua denuncia a cui aveva fatto seguito anche la foto che mostrava i segni delle percosse. Chiamato a commentare la situazione personale della figlia, Cristiano De André aveva affermato: "È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto".

Oggi il settimanale diretto da Alfoso Signorini aggiunge alla vicenda l'ennesimo capitolo secondo cui il cantante non parlerebbe più alla donna che sarebbe stata anche bloccata su Instagram.

I rapporti tra Cristiano De André e la figlia Francesca

I rapporti tra Cristiano e la figlia Francesca De André avevano tenuto banco durante la partecipazione della donna al GF Vip del 2019. Il cantante aveva diffidato sia lei che l'altra figlia Fabrizia a parlare del loro legame durante quell'esperienza televisiva, terminata la quale c'erano stati segno di disgelo con l'invito da parte di lui di trascorrere una vacanza insieme. "La aspetto quando vuole, per deporre le armi" aveva fatto sapere il cantante, destinatario poi della dura replica della figlia: "Se volesse davvero deporre le armi, dovrebbe cominciare a smetterla di portare avanti le battaglie legali. Da anni parliamo soltanto attraverso i tribunali. Pensi che tutto quello che guadagno va agli avvocati. Che faccia meno scenette mediatiche e che si palesi un po’ di più".