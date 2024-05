Cristiano Iovino pestato a Milano: anche Fedez nel branco degli aggressori?

In strada come nel privè. Sotto i palazzi del Portello come nella discoteca a due passi da corso Como e da Porta Nuova. Ci sono due testimonianze che sembrano posizionare anche Fedez - il rapper Federico Maria Lucia, 34 anni - sul luogo del pestaggio di Cristiano Iovino, il 37enne personal trainer romano del celebre "caffè" con Ilary Blasi che era stato picchiato da cinque, sei persone la notte tra il 21 e il 22 aprile a Milano. Quella notte la violenza era esplosa poco prima delle 3.30: Iovino era stato sorpreso dal branco degli aggressori, tutti scesi da un van nero, ed era stato colpito con calci e pugni e poi lasciato a terra ferito. Ai medici del 118 che lo avevano soccorso aveva chiesto di non essere portato in ospedale, mentre ai carabinieri - i primi a intervenire - non aveva detto praticamente nulla, rifiutandosi anche di presentare querela, come ha continuato a fare fino ad oggi.

