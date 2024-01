Chi è davvero Cristiano Iovino: dal giro di affari in Messico alla la nuova fidanzata (ex di De Martino)

Cristiano Iovino dopo un periodo di assenza dai tabloid, e dai titoli di giornale che lo legavano a Ilary Blasi, con prepotenza è tornato ad affollarli. L'intervista che ha rilasciato, nella quale parlava della frequentazione con l'ex moglie di Francesco Totti, ha riacceso i riflettori su un capitolo del divorzio Totti-Blasi che non era mai stato davvero chiuso. Neanche le dichiarazioni su "Unica", il docufilm della conduttrice su Netflix, avevano sanato i dubbi che da mesi circolavano.

Iovino parla di una frequentazione non continuativa, ma di una frequentazione: non solo di un caffè. E le sue parole sono in netto contrasto con quanto aveva dichiarato due anni prima. Ma chi è Cristiano Iovino? A fare luce sul profilo dell'uomo tanto chiacchierato è il settimanale Chi. Il nome di Iovino inizia a essere conosciuto nella Roma bene quando inizia a fare il pr "di party notturni e il personal trainer". "Tifoso sfegatato della Lazio, dopo aver accumulato un po' di soldi, apre un centro estetico frequentato da parecchi vip". E così la cronaca rosa inizia a parlare di lui e delle sue frequentazioni: la prima vip alla quale si avvicina è Sabrina Ghio. Lui e l'ex tronista iniziano una relazione, tra viaggi alle Maldive e selfie, che però poi finisce "male".

Il lavoro in Messico e la nuova compagna

il 42enne ha poi avuto un flirt con Zoe Cristoforetti, attualmente in coppia con il difensore del Milan Theo Hernandez con cui ha avuto un figlio. Poi la svolta professionale: Iovino chiude il suo centro estetico e "improvvisamente sposta i suoi affari in Messico, precisamente a Tulum, nello Yucatan, dove si impegna nel settore immobiliare. Lavoro che ancora oggi continua a gestire". Adesso la vita di Iovino si divide "tra i suoi affari in Messico, i suoi amici che appartengono al giro della musca trap, uno su tutti Tony Effe", e un nuovo amore: quello per Chiara Scelsi, ex di Stefano De Martino