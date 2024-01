Quando Cristiano Iovino smentiva i tradimenti con Ilary Blasi

Cristiano Iovino. Ilary Blasi. Francesco Totti. Noemi Bocchi. Quello che fino a qualche mese fa continuava a essere solo un trio si è trasformato in un quartetto. Dopo il docufilm Unica, dopo l'annuncio della pubblicazione, da parte di Blasi, di un libro (dal titolo "Che stupida. La mia verità") ecco che le dichiarazioni del 40enne personal trainer accendono i riflettori su un altro aspetto mai prima raccontato. Blasi, stando a quanto raccontato da Iovino, avrebbe tradito Totti. E la testimonianza di Cristiano, dunque, smentisce tutto ciò che Ilary ha dichiarato nel documentario online dal 24 novembre su Netflix.

Ma le parole dell'istruttore di fitness non smentiscono solo la conduttrice, ma anche ciò che due anni fa aveva dichiarato, anche per comunicato stampa. Facciamo un passo indietro e arriviamo al 17 settembre 2022.

Cosa disse due anni fa Iovino

"Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli", queste le parole di Francesco Totti l'11 settembre 2022, solo sei giorni prima che Iovino decidesse di mettere un fine al chiacchiericcio intorno ai presunti tradimenti con Ilary.

La sua smentita era arrivata tramite comunicato: "In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell'informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo. Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota". Una nota che non lasciava spazio ad alcuna illazione, proprio come la famosa intervista rilasciata da Ilary all'amica Silvia Toffanin nella quale smentiva il tradimento del marito con Noemi Bocchi, che oggi lo ricordiamo è la compagna dell'ex calciatore. Entrambe le prese di posizione sono state poi state ritrattate.

La svolta a gennaio 2024

Iovino, infastidito dal documentario Unica in cui si parla di lui anche se il suo nome non viene mai pronunciato, ha deciso di cambiare le carte in tavola e ammettere che sì tra lui e Ilary c'era una frequentazione non solo amicale. "Non avrei voluto parlare dell'argomento - ha raccontato a Vaeria Di Corrado il personal trainer - Però mio malgrado sono stato continuamente tirato in ballo. Nel documentario Unica e nel libro. Poco tempo fa è uscita la notizia che indica il mio nome come testimone principale di Francesco Totti nella causa di separazione tra di loro. Alla luce di questo, dietro consiglio dei miei legali, ho deciso di parlare io".

"Ci siamo conosciuti nel 2020, attraverso i social. In seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma". È stato lui a scriverle per primo, "commentando scherzosamente un suo selfie in ascensore". Si vedevano ma non assiduamente: "Ci vedevamo principalmente a casa mia, anche se è capitato di vederci nel negozio di Alessia Soldani ai Parioli". In merito a un incontro in hotel di Milano Iovino preferisce non rispondere: "Se poi verrò chiamato in tribunale, riferirò in quella sede".

La smentita di Blasi

All'intervista di Iovino al Messaggero è seguita una concisa smentita di Blasi che al Corriere della Sera ha fa sapere che la sua verità "resta quella che ha raccontato".