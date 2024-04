Cristiano Iovino pestato dal branco: è diventato famoso per il caffè con Ilary Blasi

Il branco che scende dal van, colpisce - forte - e poi fugge a bordo dello stesso mezzo. La vittima che resta a terra, ferita. E dice poco o nulla ai carabinieri. Quella vittima è Cristiano Iovino, romano, 37 anni, personal trainer dei vip, diventato particolarmente famoso negli ultimi tempi dopo essere "entrato" nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi con l'ormai celebre storia del "caffè" preso con la conduttrice tv.

Nella notte tra domenica e lunedì, Iovino - che ha un domicilio anche sotto la Madonnina - è stato aggredito proprio mentre rincasava. La richiesta d'intervento al 118 è arrivata alle 3.28 in punto: i medici intervenuti hanno medicato sul posto il 37enne, che però ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.

Con i carabinieri del nucleo Radiomobile e della stazione Moscova, stando a quanto risulta a MilanoToday, la vittima si è chiusa in uno strano silenzio. L'uomo - celebre per curare la forma fisica di numerose persone dello spettacolo - ha infatti riferito poco o nulla sull'aggressione e soprattutto, stando a quanto appreso, al momento avrebbe deciso di non sporgere querela.

Secondo quanto filtrato, Iovino sarebbe stato pestato da almeno cinque o sei uomini che sono scesi da un van, lo hanno raggiunto in strada e lo hanno pestato, colpendolo su diverse parti del corpo. Il branco avrebbe poi fatto perdere le tracce a bordo dello stesso "furgone". Non è chiaro, a ora, cosa ci sia dietro l'aggressione. Quel che sembra probabile, però, è che si sia trattato quasi di un agguato studiato nei minimi dettagli. Con Iovino nel mirino.