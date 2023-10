"Se lui non ha idee, che cambi immediatamente lavoro": Cristiano Malgioglio contro Mahmood

Cristiano Malgioglio è arrabbiato, anzi furioso, con Mahmood. Il cantante venerdì pubblicherà il suo nuovo singolo: "Cocktail d'amore". Se il titolo non vi è nuovo un motivo c'è: 1979 un brano con lo stesso titolo e cantato dalla showgirl Stefania Rotolo (scomparsa nel 1981) scalò le classifiche. A scriverlo fu proprio Malgioglio: "Sono arrabbiato. Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola Cocktail d’amore. Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portata al successo dalla povera Stefania Rotolo", ha dichiarato il paroliere a Repubblica.

"Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale - ha aggiunto Malgioglio -. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi Nel blu dipinto di blu. Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, che cambi immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia". Malgioglio può arrabbiarsi, ma è giusto sottolineare che non si tratta di una pratica non autorizzata, nella musica sono molte le canzoni che hanno titoli uguali o molto simili (Motta ha pubblicato La musica è finita, titolo omonimo di un brano di successo di Ornella Vanoni, ad esempio) e la Siae, Società italiana degli autori ed editori, infatti non lo vieta. Questo è un tema annoso che al momento non ha trovato alcuna soluzione: da una parte ci sono gli autori che ritengono ingiusto che più brani possano avere lo stesso titolo e dall'altra c'è chi invece non si pone il problema e anzi forse ci gioca sopra.