Malgioglio e la rivelazione sulla blefaroplastica: il video senza occhiali

Lo scorso 4 giugno, Cristiano Malgioglio è stato ospite di Linus e Nicola Savino a Radio Deejay. Un'intervista divertente (come molte di Malgioglio) in cui si è parlato di più argomenti. Tra questi anche uno molto leggero, relativo alla chirurgia estetica. Cosa ha detto il noto cantautore e paroliere?

La frase sulla blefaroplastica

A un certo punto della chiacchierata (all'inizio) Linus ci è complimentato con Cristiano Malgioglio per la sua eleganza: "Ma dove pensavi di andare, a Radio Deejay?", ha ironizzato Linus. Allora Malgioglio: "Certo, non potevo andare come una ragazza qualsiasi. Devo mantenermi molto con l'immagine". "Un eleganza pazzesca e poi l'ho visto senza occhiali, è una cosa..", ha detto Savino.

Allora il cantautore: "Ma sì, ma io me li tolgo. Non c'è nessun problema. Molti dicono che io abbia fatto la blefaro (blefaroplastica, intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso delle palpebre, ndr). Invece non ho fatto la blefaro, mi sono fatta la blefaro. Mi è costata tanto, potevo comprarmi un garage", ha scherzato Malgioglio. Tutti si sono messi a ridere, mentre il cantautore ha mostrato in camera com'è senza occhiali. Non si sa, dunque, se si sia realmente sottoposto all'intervento oppure no. Ad ogni modo la chiacchierata è continuata e, subito dopo, Linus gli ha chiesto: "E cosa ci metti in garage? Ma tu guidi?". Da lì il racconto del divertentissimo aneddoto (ma sarà vero?).