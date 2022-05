"Jennifer Lopez del discount": arrivano le scuse di Malgioglio alla cantante Chanel Terrero

Le polemiche post Eurovision non sono mancate, tra i commenti infelici su Laura Pausini e il polverone alzato intorno al commento di Cristiano Malgioglio sulla cantante spagnola, l'hype intorno al festival della canzone europea è ancora alto. C'è da dire che la frase con cui il commentatore ha descritto Chanel Terrero non era delle migliori, "un discount di Jennifer Lopez", ed era anche scontato che appena i media spagnoli se ne fossero accorti avrebbero creato un caso mediatico.

Le scusa di Cristiano Malgioglio a Chanel Terrero

Malgioglio però ha prontamente giustificato la sua esternazione, offrendosi anche per duettare con Chanel magari su una canzone che il cantautore comporrà proprio per la cantante. "Andrò in Spagna a fare pace con Chanel - ha spiegato Cristiano ospite de La vita in diretta - le proporrò un bel duetto su una canzone che scriverò per lei e la chiamerò ‘Disculpame‘, per sdrammatizzare". "Quel mio discount era per dire che è come una piccola Jennifer Lopez. Non era un’offesa ma chiedo scusa. Ora ho un’intervista con la televisione spagnola. Ma io devo diventare celebre alla mia età per questa parola? Io comunque chiedo scusa, sono sempre ironico. Però non ho influenzato nessuno, avevano già votato", ha sottolineato Malgioglio che si è mostrato molto dispiaciuto. E chissà magari il prossimo tormentone dell'estate sarà proprio il loro duetto.