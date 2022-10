Cristiano Malgioglio, è caos a Tale e Quale Show: "Perché un uomo deve vestirsi da donna?"

Cristiano Malgioglio è finito (ancora una volta) al centro di una polemica per un suo commento durante la diretta di ieri sera di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti di cui il cantautore è opinionista ormai da diversi anni. Malgioglio, alla fine dell'esibizione di uno dei concorrenti dello show, Antonino Spadaccino, che il pubblico ricorda per essere stato il vincitore di Amici di Maria De Filippi nell'edizione del 2004, ha detto una frase che non è piaciuta ai più e che ha provocato caos in studio al punto che Carlo Conti è stato costretto a bloccarlo subito per non farlo andare oltre.

Cristiano, che tra l'altro ieri sera indossava un costume da ragno in occasione di Halloween, ha commentato l'esibizione di Antonino che ha dovuto vestire i panni di Loredana Bertè cantando la sua hit Che cosa vuoi da me con una frase che ha lasciato tutti a bocca aperta.

"Perché un uomo deve vestirsi da donna?" ha lamentato, infatti, Malgioglio scagliandosi così sia contro Antonino che, appunto, si era vestito da Loredana Bertè, ma anche contro gli autori del programma che hanno deciso che un uomo avrebbe dovuto interptretare e, quindi, vestirsi da donna.

Malgioglio, oltre a lamentarsi di questa trasformazione di Antonino in Bertè, ha anche ammesso di non aver neanche voluto guardare Antonino mentre si esibiva nel brano che, alla fine, gli ha anche fatto vincere la puntata. Tutti, però, nello studio, hanno criticato Malgioglio per questa sua esternazione tra cui lo stesso Carlo Conti che ha prima ricordato a Cristiano che sono loro a scegliere i brani che i concorrenti canteranno e quindi chi dovranno interpretare e poi ha subito fermato la discussione che avrebbe potuto sfociare in qualcosa di più grave, cambiando immediatamente argomento.

Ricordiamo che era già capitato che uomini interpretassero delle donne nel programma o viceversa. Valentina Persia, qualche settimana prima si era trasformata in Clementino e anche Gabriele Cirilli aveva interpretato Elettra Lamborghini proprio lo scorso venerdì.