Cristiano Ronaldo compie 36 anni: la festa (in casa) con Georgina e i figli

Se la settimana scorsa Cristiano Ronaldo ha violato il Dpcm per festeggiare il compleanno della compagna Georgina Rodriguez a Courmayeur, sulla neve, per i suoi 36 anni - compiuti ieri, venerdì 5 febbraio - ha rispettato le regole.

Festa casalinga per l'attaccante della Juve, che ha spento le candeline insieme a Georgina e ai quattro figli. Una gustosa e divertente cena in famiglia, nella loro splendida casa di Torino, e poi la torta, ricoperta da una glassa con i colori del Portogallo. "E diventare vecchi con la stessa illusione di oggi - scrive su Instagram la Rodriguez, condividendo alcune foto di loro due in montagna - Felice vita amore mio. Che Dio possa continuare a portare così tanto amore, salute e benedizioni nelle nostre vite".

Sotto il post di Georgina Rodriguez per il compleanno di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo: "Sembra che tutto sia iniziato ieri"

Dopo aver festeggiato con la famiglia, Cristiano Ronaldo ringrazia i fan per tutto l'affetto ricevuto, in questa giornata speciale ma soprattutto in questi anni: "36 anni, incredibile - si legge nel lungo post sul suo profilo social - Sembra che tutto sia iniziato ieri, ma questo viaggio è già pieno di avventure e storie da ricordare. La mia prima palla, la mia prima squadra, il mio primo gol... Il tempo vola! Da Madeira a Lisbona, da Lisbona a Manchester, da Manchester a Madrid, da Madrid a Torino, ma soprattutto dal profondo del cuore al mondo. Ho dato tutto quello che potevo, non mi sono mai trattenuto e ho ho sempre cercato di fornire la migliore versione possibile di me. In cambio, mi avete dato il vostro amore e la vostra ammirazione, la vostra presenza e il vostro sostegno incondizionato. E per questo, non sarò mai in grado di ringraziarvi abbastanza. Non avrei potuto fare a meno di voi". Infine la promessa: "Mentre festeggio il mio 36° compleanno e il mio 20° anno da calciatore professionista, mi dispiace non potervi promettere altri 20 anni così. Ma quello che posso promettervi è che finché vado avanti, non riceverete mai meno del 100% da me! Grazie ancora per tutto il vostro sostegno e per i vostri gentili messaggi e iniziative durante questa giornata. Significa molto per me e tutti voi avete un posto speciale nel mio cuore".