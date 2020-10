Cristiano Ronaldo in isolamento per coronavirus, il tenero gesto della compagna Georgina

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus. L’attaccante della Juventus è asintomatico, ma dovrà rimanere in quarantena fino a quando non risulterà negativo al tampone così come prevede la prassi. A restargli accanto con il pensiero e con un gesto condiviso sui social, la compagna Georgina Rodriguez che, quasi in contemporanea alla diffusione della nota della Federcalcio portoghese che confermava la notizia della positività del campione, ha postato una foto della videochiamata con lui.

“Sei la mia ispirazione”, ha scritto a corredo dello scatto che mostra Ronaldo sorridente parlare con lei in chat. Il tag rivolto al compagno lo incoraggia in un momento delicato come questo, a dimostrazione della solidità di un legame forte che serve alla serenità del calciatore in un momento delicato come questo.

Ronaldo positivo al coronavirus

La nazionale di calcio lusitana ha spiegato che per Cristiano Ronaldo, asintomatico alla Covid-19, è previsto l'isolamento cautelativo. L’attaccante ad ogni modo non giocherà la partita Portogallo - Svezia valida per la fase di qualificazione della Nations League in programma domani sera. A seguito della positività di Ronaldo al Covid test martedì 13 ottobre 2020 gli altri giocatori della nazionale portoghese sono stati sottoposti a tampone che hanno dato esito negativo. I calciatori sono pertanto a disposizione dell'allenatore Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio.