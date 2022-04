Cristiano Ronaldo: "Uno dei nostri figli è morto, siamo devastati"

"È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro bambino". Così Cristiano Ronaldo annuncia la scomparsa di uno dei due gemelli che aspettava dalla compagna Georgina. Lo fa in un post pubblicato sui suoi profili social e diventato presto virale.

"È il dolore più grande che un genitore possa provare - si legge ancora - Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e di felicità.Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutte le cure e il supporto forniti.. ". "Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento molto difficile. Ragazzo nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre", è la conclusione.

Il calciatore portoghese è padre quattro figli. I primi tre, Cristiano Ronaldo Junior nato nel 2010, i gemelli Eva e Mateo del 2017, sono nati da madre surrogata la cui identità è sempre rimasta segreta. I piccoli hanno adesso, rispettivamente, 12 e 5 anni. Poi, dopo l'incontro con Georgina Rodriguez avvenuto nel 2016 e l'inizio della loro storia d'amore, è nata Alana Martina, nel 2017, prima prima figlia biologica del campione. A gennaio l'annuncio della seconda gravidanza di Giorgina, ma uno dei due gemelli che portava in grembo non ce l'ha fatta.