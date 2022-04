Cristiano e Georgina Ronaldo presentano la figlia appena nata: la prima foto dopo il lutto

La perdita di un figlio non è mai facile da accettare, è difficile andare avanti e superare il lutto, ma a sollevare il morale di Ronaldo e Georgina ci sono la piccola appena arrivata a e gli altri quattro figli.

Il momento così tragico per ogni coppia che è in dolce attesa è stato condiviso, in parte, con i molti fan di Rodriguez e Ronaldo che per lui si sono anche alzati in una standing ovation allo stadio Anfield cantando "You'll Never Walk Alone" (non camminerai mai solo), per il match di Premier League Liverpool VS Manchester.

La prima foto della famiglia allargata di Ronaldo e Georgina

Georgina seduta sul divano con tre dei figli, mentre Cristiano è sulla poltrona con la piccola appena nata e un'altra figlia. Un ritratto di famiglia allegro per cercare di scacciare dalla mente la tragica perdita.

"Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l'amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo", questo il messaggio a corredo della foto.