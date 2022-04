VIDEO| Ronaldo non gioca dopo la morte del figlio: la standing ovation dei tifosi è da brividi

"You'll Never Walk Alone" (non camminerai mai solo). Questo il coro per Cristiano Ronaldo cantato all'unanimità, ieri sera, allo stadio Anfield, dove si è disputato il match di Premier League Liverpool VS Manchester.

Il fuoriclasse portoghese ha saltato la partita dopo la tragedia familiare che lo ha colpito. Uno dei due gemelli che aspettava dalla moglie Georgina Rodriguez è morto per complicazioni dovute al parto e la coppia sta vivendo un momento drammatico. "E' il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e di felicità" hanno fatto sapere sui social.

Messaggi di affetto e solidarietà sono arrivati da tutto il mondo dello sport - e non solo - ma quanto accaduto ieri sera all'Anfield è commovente. Prima il coro, poi l'applauso di tutti i tifosi per il campione, in queste ore alle prese con uno dei momenti più terribili della sua vita. Su Instagram il suo messaggio pieno di emozione e gratitudine: "Un mondo, uno sport, una famiglia globale. Grazie, Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione". Cristiano Ronaldo si è preso un momento di pausa per vivere questo dolore nell'intimità della sua famiglia e stare vicino alla moglie. Questo il messaggio della sua squadra, il Manchester United, sul sito ufficiale: "La famiglia è più importante di tutto e Ronaldo sostiene i suoi cari in questo momento immensamente difficile. Sottolineiamo la richiesta di privacy della famiglia. Cristiano, stiamo tutti pensando a te e mandiamo forza alla famiglia".

Il post di Cristiano Ronaldo