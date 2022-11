Cristiano Ronaldo rivela: "Parlo con mio figlio morto tutti i giorni, mi dà messaggi dall'Aldilà"

Cristiano Ronaldo non ha ancora superato la scomparsa di suo figlio Angel, il gemellino della piccola Bella Esmeralda deceduto durante il parto lo scorso 16 aprile. L'attaccante del Manchester Utd, infatti, ha ammesso di avere ancora il piccolino nei suoi pensieri e di parlare tutti i giorni con le sue ceneri. Rivelazione che il 37enne portoghese ha fatto durante la sua ospitata nel talk show di Piers Morgan, Piers Morgan Uncensored dove ha parlato del suo dolore ancora vivo per la scomparsa del piccolo Angel ma anche del fatto che il piccolo gli manderebbe messaggi dall'Aldilà.

“Le sue ceneri sono con me, come quelle del mio papà, le tengo qui in casa - ha ammesso Cristiano per poi aggiungere -. Sono qualcosa che voglio tenere con me per il resto della mia vita e non le getterò in mare o nell'oceano come fanno in tanti. Continueranno a stare con me. Ho fatto costruire una piccola chiesa al piano di sotto, una cappella, ed è lì che conservo le ceneri di mio padre e mio figlio"

E alla domanda: "Parli ancora con sui figlio?", Cristiano Ronaldo ha risposto senza indugi: "Sì, ci parlo sempre sia con mio figlio che con mio padre e loro mi mandano messaggi, sono dalla mia parte, mi aiutano a essere un uomo migliore, a essere una persona migliore, un padre migliore. Sono molto orgoglioso dei messaggi che mi mandano, soprattutto mio figlio"

Così, Cristiano, ha commosso e toccato tutti mostrando quanto sia ancora legato al piccolo Angel e a suo padre, entrambi scomparsi ma figure ancora molto presenti nella sua quotidianità, oltre che nei suoi ricordi.

Oltre ad Angel che non c'è più, Cristiano è papà della piccola Bella Esmeralda, sua gemellina avuta da Georgina Rodriguez, di Cristiano Jr di 12 anni, Eva e Mateo di 5 e Alana Martina, di 4 anni, bambini a cui Cristiano ammette di dire tutta la verità senza mentire sul dolore della morte e l'importanza del ricordo.