"Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez aspettano il quinto figlio"

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez diventeranno nuovamente genitori. L’indiscrezione arriva dalla rivista spagnola Hola! secondo cui la moglie dell’attaccante del Manchester United è incinta da tre mesi.

Se la notizia fosse confermata, la famiglia già numerosa del calciatore portoghese si allargherebbe ancora. Ronaldo è già padre di Cristiano Ronaldo Junior nato nel 2010, dei gemelli Eva e Mateo nati nel 2017 da madre surrogata e di Alana Martina, figlia della modella argentina che, di recente, aveva ammesso di pensare di diventare ancora mamma. "Il mio desiderio di maternità è più forte di qualsiasi cosa. Anche se i miei figli sono la cosa più importante, sono una donna e voglio lavorare per essere autonoma" aveva detto la 27enne. Un desiderio che adesso potrebbe davvero esaudirsi.

La storia d'amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono insieme dal 2016. Si sono incontrati per la prima volta nella boutique in cui lei lavorava come commessa, poi si sono rivisti a un evento di Dolce & Gabbana e hanno iniziato a frequentarsi. "È stato amore a prima vista, il destino ci ha riuniti. Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Mi protegge, abbiamo un grande legame. E non posso negare l’ovvio: è una bomba! Di Crì mi attrae tutto" ha detto di lui Georgina. La coppia non ha mai confermato le voci che hanno parlato di un matrimonio celebrato in gran segreto.