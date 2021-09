Cristiano Ronaldo si lamenta: "Noioso essere me, non posso andare al parco con i miei figli"

Fresco di ritorno al Manchester United dopo 3 anni di Juventus, Cristiano Ronaldo ha rilasciato una clamorosa intervista al britannico Daily Mail. Clamorosa perché CR7, 4 volte pallone d'Oro, centinaia di milioni di dollari in banca e persona al mondo con più follower Instagram, si è lamentato della propria popolarità.

L'intervista

"Essere me stesso è noioso", ha confessato l'asso portoghese. "Quando la notorietà inizia è tutto bello. Sei famoso, sei un giocatore fantastico, vinci trofei, fai gol, sei in prima pagina sui giornali, in televisione. Ma dopo molti anni guardi la vita in un modo diverso. Hai una ragazza, hai figli, vuoi un po' di privacy e non c'è più privacy. La mia privacy è andata. Se ne avessi l'opportunità ora, pagherei per riavere la mia privacy". L'altra faccia della medaglia chiamata celebrity, per quanto un altro tipo di privacy CR7 potrebbe comunque comprarla. Ma a lui non basta. "La gente dice: "Ma tu sei ricco. Hai soldi, hai macchine, hai case". Ma questo non è tutto. Credimi, essere troppo famoso non va bene. Sai quante volte sono andato al parco con i miei figli negli ultimi due anni? Zero. Se vado al parco arrivano all'improvviso tantissime persone", insiste Ronaldo. "I bambini saranno nervosi, io sarò nervoso, la mia ragazza sarà nervosa. Non posso andare in un bar con gli amici perché so che non si sentiranno a loro agio con me lì. Evito di fare questo genere di cose, perché le persone intorno a me saranno più nervose di me. Mi sento come se fossi in una gabbia permanente. Ma è troppo tardi per cambiarlo".

La gabbia d'oro

Una gabbia d'oro tutta tempestata di diamanti, con decine di auto di lusso in garage, jet privati, yacht da urlo, ville stratosferiche, orologi da mille e una notte. Ma a Cristiano Ronaldo manca la 'normalità', il quotidiano, il parco per i figli che potrebbe far suo con uno schiocco di dita, così come il bar dove andare con gli amici. Il capitano della nazionale portoghese ha tutto, ha vinto tutto, infranto record, strappato contratti spaventosi, una compagna che lo ama, quattro figli, una madre onnipresente. Eppure andare al cinema senza dover comprare la multisala, o mangiarsi una pizza senza dover necessariamente acquistare l''intera proprietà, sono mancanze che CR7 fatica a sopportare. Ma come riuscire ad uscirne, quando sei semplicemente la persona più popolare al mondo?