Cristina e Benedetta Parodi in tv con la mamma: i messaggi di Giorgio Gori e Fabio Caressa (video)

(Nel video le dichiarazioni di Giorgio Gori e Fabio Caressa)

Cristina e Benedetta Parodi sono state ospiti di Verissimo insieme alla madre Laura, per la prima volta intervistata in uno studio televisivo. "È stata una mamma severa, ma anche molto simpatica", ha esordito Benedetta, supportata dalla sorella Cristina che ha aggiunto quanto per loro come per il fratello Roberto siano sempre state importanti le regole e i valori che i genitori hanno trasmesso. Il ricordo del padre Pietro, detto Tuccio, scomparso nel 2012, è stato tenero: "È sempre con noi, condividiamo la casa in campagna e ogni volta che siamo nella nostra casa in campagna sentiamo che è con noi", hanno raccontato.

Poi sono intervenuti con dei contributi registrati i rispettivi mariti di Cristina e Benedetta, ovvero Giorgio Gori e Fabio Caressa, che hanno avuto parole piene d'amore per le mogli e la suocera: "Cristina è solare, sempre di buon umore, sorridente e aperta. È la prima persona con cui mi conforto, per me è un raggio di sole. È una mamma fantastica. Benedetta è piena di energia. Mia suocera? È molto curiosa, informatissima", ha detto il produttore televisivo e sindaco di Bergamo. "Porta luce e tranquillità, mi fa capire che un problema c'è ma non è così insormontabile. Mamma perfetta", ha ammesso, invece, il giornalista sportivo a proposito di Benedetta: "Cristina credo di non averla mai vista arrabbiata, è molto elegante. Mia suocera è schietta e diretta, lei dice le cose". Reciproca la stima per i generi dichiarata da Laura che si è detta molto felice delle famiglie che le sue figlie hanno costruito.